Contrasto all’immigrazione clandestina: 3 espulsioni e 2 accompagnamenti al CPR

Continua l’attività di contrasto all’immigrazione clandestina in particolar modo nei confronti di soggetti extracomunitari pregiudicati e irregolari sul territorio nazionale. Si tratta di un’attività mirata che ha ad oggetto tutti quei soggetti che si sono resi responsabili di reati che hanno determinato problematiche sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Durante il servizio è stato controllato un cittadino senegalese di 50 anni con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, percosse, lesioni, violenza sessuale, minacce, rapina, porto abusivo di armi e irregolare sul territorio nazionale. L’uomo ai primi di luglio, peraltro, verso le ore 18.20, colpiva violentemente con un cavalletto in metallo la vetrata superiore della porta d’ ingresso al posto Polfer di Parma, ubicata all’interno della stazione ferroviaria del luogo, procurandone la rottura con conseguenti crepe del vetro. L’uomo veniva identificato e denunciato per danneggiamento aggravato. Sempre lo stesso nel 2020, nei pressi del Piazzale Dalla Chiesa aveva avvicinato un viaggiatore in transito e senza alcun motivo aveva iniziato a picchiarlo con calci e pugni e nel 2021 in strada Bixio aveva minacciato con un coltello un giovane derubandolo del cellulare e del portafogli con all’interno denaro contanti e carte di credito.

Il 50enne dopo essere stato fotosegnalato in quanto sprovvisto di qualsiasi documento identificativo è stato accompagnato nel pomeriggio di ieri presso il CPR di Bari al fine del suo successivo rimpatrio munito di provvedimento di espulsione prodotto dall’Ufficio Immigrazione.

Inoltre, ieri personale delle Volanti è intervenuto presso un Hotel di via Gramsci in quanto era stata segnalata la presenza di un uomo albanese di 47 anni gravato da un provvedimento di espulsione con ordine del Questore di Cuneo a lasciare il territorio U.E emesso in data 04.07.2023. L’uomo aveva fatto accesso in struttura nella serata del 15 luglio. Sul posto, gli Agenti appuravano la presenza dello straniero, il quale veniva accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso e dopo essere stato fotosegnalato da personale della Polizia Scientifica è stato denunciato per il reato di cui all’ art. 14 co.5 Bis D.Lgs.286/1998.

Sempre ad esito dei citati controlli personale del Nucleo Servizi della Questura ha provveduto ad effettuare l’accompagnamento alla frontiera, al porto di Genova, di uno uomo tunisino di 35 anni irregolare sul territorio nazionale e di un uomo marocchino di 33enne pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale al CPR di Palazzo San Gervasio (PZ).

Servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del crimine diffuso, oltre che alla verifica della regolarità amministrativa di diversi negozi etnici sono stati effettuati dalle pattuglie delle Volanti supportate da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, nonché da un nucleo specializzato sia della Polizia Amministrativa della locale Questura che della Polizia Locale sezione Commercio oltre che da un team cinofili della Questura di Bologna.

Uno degli obiettivi è stato quello di sottoporre alcuni esercizi commerciali etnici, preventivamente individuati anche in base alle segnalazioni provenienti dalla cittadinanza, ad un controllo amministrativo, teso a verificarne la regolarità e, quindi, il rispetto della normativa vigente. Nell’ambito di tali controlli, in occasione dei quali sono state complessivamente impiegate 4 pattuglie, sono stati controllati nello specifico alcuni negozi etnici in zona via Trento. I negozi controllati sono risultati, all’esito di un primo esame, in regola, benché la loro situazione verrà ulteriormente esaminata da parte degli Uffici competenti.

Nel corso del servizio sono stati effettuati nr. 3 posti di controllo nell’ambito dei quali sono stati controllati nr. 23 veicoli. Sono state identificate altresì nr. 51 persone, 11 delle quali sono risultate positive alle banche dati in uso alle forze di polizia. Durante un posto di controllo effettuato in strada Baganzola è stata sanzionata una donna che guidava la propria autovettura tenendo in mano il proprio cellulare.

Durante i controlli sono stati infine sequestrati 20 grammi di hashish presso il Parco dei Navigli. La sostanza che era nascosta tra i cespugli è stata sequestrata a carico di ignoti.

Successivamente i controlli si sono concentrati in zona Stazione dove gli Agenti in divisa hanno proceduto a identificare tutti coloro che erano presenti in piazzale Dalla Chiesa e presso il parcheggio di Villa Sant’Angelo. In Particolare grazie al fiuto del cane Hawana è stato fermato un soggetto extracomunitario egiziano di 26 anni con addosso 0,5 grammi di hashish. Per questo motivo dopo essere stato condotto in Questura e fotosegnalato dalla Polizia Scientifica è stato sanzionato ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90.

