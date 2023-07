Contributi affitto per studenti fuorisede: pubblicato il bando dell’Università di Parma

L’Università di Parma ha pubblicato un bando per l’erogazione di contributi affitto a studentesse e studenti fuorisede regolarmente iscritti all’anno accademico 2022-23, per le spese di locazione sostenute nel periodo 1° gennaio 2023 – 10 agosto 2023.

Per questo intervento, che mira a dare un sostegno a chi per studiare lontano da casa deve affrontare anche le spese dell’alloggio, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha a disposizione un fondo complessivo 4 milioni di euro. L’ammontare dei singoli contributi sarà determinato dal Ministero sulla base del numero delle persone aventi diritto selezionate da tutte le Università statali.

Per partecipare al bando occorre:

– essere iscritte/i all’a.a. 2022-2023 a un corso di studi Unipr ed essere in regola con i versamenti di tasse e contributi universitari (possono partecipare anche coloro che hanno conseguito il titolo nell’a.a. 2022-2023 prima della scadenza del bando)

– appartenere a un nucleo familiare con ISEE 2023 per prestazioni per il diritto allo studio universitario non superiore a 20mila euro (è possibile avvalersi dell’ISEE corrente rilasciato sulla base dell’ISEE 2023 per prestazioni per il diritto allo studio universitario, se ricorrono le condizioni previste)

– essere residenti in un luogo diverso rispetto a quello in cui si trova l’immobile affittato nell’arco temporale 1° gennaio 2023 – 10 agosto 2023

– non avere usufruito per l’iscrizione all’a.a. 2022-2023 di altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l’alloggio.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le 12 del 10 agosto, esclusivamente on line, collegandosi al link https://www.idem.unipr.it/secure/bandoaffitti2023 e accedendo con le proprie credenziali (SPID o di Ateneo).

Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail.

Gli esiti provvisori saranno pubblicati a partire dal 21 agosto 2023 e saranno visualizzabili dal link https://www.idem.unipr.it/secure/esito_fondogiovani

Gli eventuali ricorsi contro l’esito provvisorio si potranno presentare esclusivamente on line, entro il 20 settembre 2023, dal link https://www.idem.unipr.it/secure/ricorsi

Solo successivamente alla comunicazione da parte del Ministero dell’importo pro-capite, e al trasferimento delle relative somme, l’Università di Parma potrà procedere con l’erogazione dei contributi.

Tutte le info alla pagina https://www.unipr.it/bandi-e-premi