Contro il Covid il Centro AgroAlimentare sostiene l’Ospedale di Parma

Una serata per ripartire quella organizzata da CAL lo scorso settembre che ha rappresentato l’occasione per chiamare a raccolta gli operatori del mercato ortofrutticolo e i cittadini intorno ad un’iniziativa a scopo benefico. La serata, svolta grazie alla collaborazione con Verdi Off e con Settembre Gastronomico, ha coinvolto la città e il territorio ed era espressamente destinata agli operatori sanitari “impegnati con coraggio e abnegazione a sostegno della collettività”. Questa la motivazione di Cal che ha deciso di destinare la somma raccolta in favore dell’Ospedale Maggiore di Parma per l’acquisto dei kit necessari per eseguire i tamponi molecolari.

“Abbiamo pensato di mettere in piedi la serata presso il nostro Centro AgroAlimentare per ringraziare tutti coloro che si sono spesi e si stanno spendendo per difendere la salute di tutti – ha dichiarato il Presidente di CAL Parma Marco Core -. CAL è al loro fianco e continuerà ad esserci mettendo in atto tutte le procedure necessarie per fermare la diffusione del contagio. Ogni attenzione da parte nostra è fondamentale per contribuire ad uscire quanto prima da questa pandemia che sta cambiando in modo profondo le nostre vite”. Ad accompagnare il presidente Marco Core, Luca Frazzi di Cal con la direttrice Giulietta Magagnoli e il consigliere comunale di Parma con delega alle Politiche agricole Sebastiano Pizzigalli.

Un grazie al gesto e alla solidarietà continua dimostrata in questi mesi, anche nella fase acuta della pandemia con consegne continue di frutta e bevande per il personale sanitario arriva dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Massimo Fabi. “La vostra solidarietà è preziosa e vi ringrazio per il sostegno che ci state dimostrando che va a rinforzare il programma di screening dei tamponi. Ora dobbiamo davvero fare l’ultimo sforzo e uscire dall’emergenza. Ci aspettano ancora sacrifici, mascherine, distanziamento, socialità online, ma ora la campagna vaccinale sta entrando a pieno regime e presto verrà estesa alla popolazione. Un’opportunità sicura e concreta per tornare alla normalità”.