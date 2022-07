Controllate 150 persone nel weekend. Due persone identificate per furto e tentato furto

Continuano i serrati controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma nell’ambito della città ducale.

Nel corso del weekend, la Compagnia Carabinieri di Parma, nei vari servizi perlustrativi, ha impiegato 10 autovetture che hanno portato al controllo di circa 150 persone.

Durante un controllo effettuato dalla Sezione Radiomobile, un soggetto, senza un apparente motivo, ha tentato la fuga. Il giovane veniva bloccato poco dopo e, all’esito degli accertamenti, è stato tratto in arresto poiché gravato da un’ordinanza di custodia cautelare precedentemente emessa.

Due, invece, le persone deferite per furto e tentato furto ed in particolare:

grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, è stato fermato un 29enne italiano che aveva tentato di asportare alcune “punte” di parmigiano da un esercizio commerciale del centro. Valore complessivo della merca circa 60 euro. Per il 29 enne è scattata la denuncia e la merce è stata restituita all’avente diritto;

un 27enne marocchino è stato fermato per il furto di capi di abbigliamento e cosmetici in un negozio del centro cittadino; all’esito della perquisizione, il 27enne è stato trovato in possesso di 2 collane precedentemente asportate ed altri capi di abbigliamento risultati provento di furto perpetrato in altri esercizi commerciali del centro città, per un valore complessivo della merce di circa 300 euro. Oltre al predetto materiale, all’interno di un calzino, venivano rinvenuti 4 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, nascosti all’interno di un calzino. Il predetto è stato denunciato per furto, ricettazione e per detenzione ai fini di spaccio e la merce asportata è stata restituita ai legittimi proprietari.