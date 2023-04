Controllati in zona stazione circa 100 veicoli e 150 persone

I Carabinieri della Compagnia di Parma, anche con l’impiego di pattuglie e militari giunti in rinforzo dalle Stazioni Carabinieri della Pedemontana, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrandosi prevalentemente nell’area della Stazione Ferroviaria, monitorando in modo particolare Via Monte Altissimo e Via San Leonardo per garantire ai cittadini una maggior presenza e sicurezza e nel contempo contrastare l’illegalità diffusa e prevenzione reati predatori ed in materia di spaccio di stupefacenti, tramite una fitta rete di controlli, che ha permesso di verificate le posizioni di oltre 150 persone e 100 veicoli. Alcuni conducenti sono stati sanzionati per la guida con il telefono cellulare o, per il non corretto utilizzo delle cinture di sicurezza.

Denunciata, alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, una 23enne albanese, che sebbene domiciliata a Parma, è risultata soggiornare irregolarmente sul territorio nazionale.

L’attività inoltre ha permesso di contrastare il consumo di stupefacenti fra i giovani, infatti sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti una decina di giovani aventi un’età fra i 31 e 20 anni. In particolare a bordo di una Fiat Panda, in sosta proprio in via Monte Altissimo sono state controllati 4 ventenni, che chiacchieravano con un quinto coetaneo all’esterno del veicolo, e tutti trovati con addosso hashish e conseguentemente segnalati all’autorità prefettizia.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni e si innestano nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale di Parma per il contrasto ai reati predatori ed in materia di spaccio di stupefacenti ai giovani ed in particolar modo ai minori.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma