Controlli a Borgotaro: numerose persone denunciate, fra cui un 27enne che ubriaco aggredisce prima i genitori e poi i Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro negli ultimi giorni hanno incrementato le pattuglie al fine di controllare il deflusso delle autovetture e delle moto nelle principali via di comunicazione.

Le pattuglie impiegate nelle grandi arterie di circolazione sono state quasi 80 con l’impiego di militari in uniforme delle 8 Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Borgo Val di Taro (Stazioni di Bedonia, Solignano, Calestano, Varsi, Bardi, Berceto, Santa Maria del Taro, Borgotaro) e del Nucleo Radiomobile.

Durante i posti di controllo disseminati nelle tre valli sono state fermate e controllate 420 autovetture e 450 persone.

A seguito dei controlli i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma numerose persone che si sono rese responsabili di vari reati, oltre ad aver sanzionato amministrativamente vari individui resisi responsabili di violazioni amministrative.

In particolare:

i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile:

hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 46enne parmigiano ed un 21enne valtarese poiché sopresi alla guida con un tasso alcolemico rispettivamente di 1,64 gr./l. e di 0,82 gr./l.. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida;

hanno sanzionato amministrativamente un 32 enne ed un 48enne valtarese poiché sorpresi alla guida con un tasso alcolemico rispettivamente di 0, 73 gr./l. e di 0,74 gr./l.. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida;

hanno sanzionato amministrativamente, con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di euro 102, un 44enne valtarese poiché si trovava ubriaco nei pressi di un locale notturno ed importunava gli avventori;

i Carabinieri della Stazione di Santa Maria del Taro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 27enne valtarese poiché, ubriaco, ha aggredito prima i genitori e poi gli stessi militari intervenuti a protezione dei familiari. Il giovane inoltre è stato anche sanzionato con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di oltre 100 poiché sorpreso ubriaco nel centro abitato;

i Carabinieri della Stazione di Calestano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 44enne dell’America latina poiché aggrediva e minacciava un vicino di casa con un coltello. Solo il pronto intervento della pattuglia scongiurava il peggio;

i Carabinieri della Stazione di Borgotaro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 76enne parmigiano che dopo aver colliso con la propria autovettura un motociclo, provocando la caduta del conducente, non si fermava a prestare soccorso.

Durante le prossime settimane i controlli saranno intensificati anche con l’ausilio dei Reparti Speciali dei Carabinieri (Nucleo Antisofisticazione e Sanità e Nucleo Ispettorato del Lavoro) al fine di prevenire e reprimere i reati per il prevedibile afflusso in questi territori montani di migliaia di persone per la partecipazione agli eventi autunnali di sponsorizzazione dei prodotti tipici locali.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma