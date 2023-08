Controlli a Borgotaro: ritirate 5 patenti e decurtati 71 punti per infrazioni varie

In questi giorni di grande esodo i Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro, sono particolarmente impegnati nei controlli ai principali assetti viari, particolarmente battuti dai numerosi turisti decisi a fermarsi sull’appenino parmense, ovvero intenti a fare una tappa con le moto o caravan. Sorvegliato speciale è stata la Strada Statale 62 della Cisa, particolarmente trafficata, sia dai villeggianti in transito, che da gruppi più o meno organizzati di motociclisti ed escursionisti, proprio al fine di prevenire comportamenti di guida scorretti ed imprudenti e di conseguenza garantire agli utenti della strada alti standard di sicurezza.

L’attività di controllo è stata svolta da diverse pattuglie sia della Radiomobile, che delle Stazioni Carabinieri posizionate nei punti più critici dell’arteria, prevenendo sinistri stradali e verificando la posizione di oltre 25 automobilisti e 60 motociclisti.

14 le infrazioni al codice della strada elevate a seguito di condotte di guida particolarmente pericolose, quali sorpassi in curva, velocità non consona alle condizioni di strada o traffico, guida del motociclo con una sola mano, uso del telefonino durante la guida. Complessivamente sono stati decurtati di 71 punti sulla patente e notificate sanzioni amministrative per un totale di 1.500 euro, mentre a 5 conducenti, è stata ritirata la patente di guida, affinché la competente autorità prefettizia possa procedere alla sospensione della stessa da 1 a 3 mesi.

L’attività di monitoraggio dei Carabinieri di Borgo Taro sulle principali arterie dell’appennino parmense, proseguirà costante anche nel mese di agosto.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma