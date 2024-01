Controlli a Borgotaro: ritirate due patenti

Si è concluso un fine settimana di controlli del territorio predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Borgo Val di Taro, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in genere ed al controllo della circolazione stradale. Le pattuglie dell’Aliquota Operativa e Radiomobile e delle Stazioni Carabinieri di Borgo val di Taro, Calestano e Varsi hanno effettuato diversi posti di controllo, sulle principali vie di comunicazione ed all’uscita del casello autostradale di Borgo Val di Taro, identificando ­­­­­­­­107 persone e controllando 94 autovetture.

Nello specifico, sono stati impiegati militari in “borghese” dell’aliquota Operativa con auto di copertura con compiti di osservazione ed individuazione di potenziali autori di reati “predatori”.

Tanti i controlli alla circolazione stradale con alcuni autisti sanzionati al termine delle verifiche con “etilometro” in dotazione.

Un 51enne italiano, residente a Bedonia è stato sanzionato amministrativamente poiché sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico compreso fra i valori 0.5 e 0.8 g/l, che comporta esclusivamente il ritiro del documento di guida e la comunicazione alla Prefettura di Parma per i provvedimenti di competenza.

A seguito di un sinistro stradale avvenuto in Bardi, nel quale rimanevano coinvolti due veicoli, venivano effettuati accertamenti su uno degli autisti coinvolti, presente sul posto mediante l’utilizzo di etilometro in dotazione.

Dall’esame risultava che il tasso alcolico misurato in due diversi momenti, a distanza di 13 minuti l’uno dall’altro, risultava di 1,00 g/l. Al conducente veniva contestata la violazione di guida in stato di ebrezza alcolica e applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, con fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.

L’attività ha consentito di segnalare alla locale Prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, un 23enne del Congo, residente nella zona perché trovato in possesso di tre grammi di hashish.

Comando provinciale Carabinieri di Parma