Controlli a Fidenza: due denunce per furto e otto segnalati per droga

Nel fine settimana appena trascorso, su impulso del Comando Provinciale Carabinieri di Parma, la Compagnia di Fidenza ha messo in campo un’operazione straordinaria di controllo del territorio. L’attività, pianificata nell’ambito delle strategie di prevenzione e contrasto all’illegalità, ha coinvolto militari in uniforme e in abiti civili delle stazioni dipendenti dalla Compagnia.

Il dispositivo, esteso a tutto il territorio di competenza, si è concentrato sulla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione ai cosiddetti reati “predatori”. Posti di controllo mirati, soste operative lungo le principali arterie e pattugliamenti nelle aree verdi hanno permesso di controllare oltre 43 veicoli e identificare 71 persone.

Furti nei negozi: denunciate due persone

Nel pomeriggio, nel centro di Fidenza, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile è intervenuta in un negozio di cosmetici dopo la segnalazione di una commessa, che aveva notato una cliente aggirarsi con atteggiamento sospetto tra gli espositori. I militari hanno fermato la giovane indicata, una 20enne di origini straniere residente a Parma, mentre stava uscendo senza acquisti. Durante il controllo, la donna si è mostrata insofferente, spingendo gli agenti ad approfondire gli accertamenti. Nella borsetta sono stati trovati prodotti cosmetici sigillati per un valore di circa 50 euro, riconosciuti dalla commessa come merce appena sottratta. La giovane è stata quindi denunciata alla Procura della Repubblica di Parma come presunta responsabile del furto.

In serata, sempre a Fidenza, un’altra pattuglia è intervenuta in un centro commerciale della periferia su richiesta delle guardie giurate, che avevano segnalato un uomo sospettato di aver rubato capi di abbigliamento sportivo. L’uomo, un 26enne straniero residente a Parma, è stato trovato in possesso di due pantaloni, una felpa e un berretto ancora muniti di cartellino, per un valore complessivo superiore ai 150 euro. La merce è stata riconosciuta dai negozianti e restituita ai proprietari, che hanno sporto denuncia. Anche il 26enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria come presunto autore dei furti.

Controlli notturni e armi improprie

Nelle ore notturne, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha notato un’auto sospetta parcheggiata vicino a un’azienda specializzata in macchinari per la stampa. A bordo vi erano tre uomini, di 59, 50 e 21 anni, tutti italiani, residenti fuori regione e con precedenti per reati contro il patrimonio. Incapaci di fornire spiegazioni credibili sulla loro presenza, sono stati sottoposti a un controllo approfondito. Il 59enne e il 21enne avevano con sé un coltello, una forbice da elettricista e altri utensili idonei all’effrazione. Per entrambi è scattata la denuncia per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Otto segnalazioni per droga

Durante i controlli, otto persone sono state segnalate all’Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish, poi sequestrate amministrativamente.