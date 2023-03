Controlli a Fidenza e nella Bassa: 3 patenti ritirate per guida in stato d’ebrezza

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato messo in atto dai reparti che fanno capo alla Compagnia di Fidenza. A partire dal tardo pomeriggio ieri e sino a notte fonda, numerose pattuglie del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni di Fidenza, Soragna, Polesine Zibello, Fontanellato e Roccabianca, hanno “controllato” le zone centrali del comune di Fidenza e tutte le principali arterie stradali della “bassa parmense” e la vasta zona ove insiste il polo commerciale “Fidenza Village”, luogo quotidianamente frequentato da migliaia di persone.

I militari hanno svolto mirati controlli anche nelle zone nevralgiche come la Stazione Ferroviaria di Fidenza e il casello autostradale A1, finalizzati – in particolare – alla prevenzione di reati contro il patrimonio. Il dato positivo, oggettivamente riscontrato, è fornito dal fatto che non sono stati registrati delitti predatori e nemmeno situazioni di criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il dispositivo che ha operato “sul campo” ha consentito di controllate complessivamente 67 veicoli e 83 persone. Controllati anche 2 esercizi pubblici.

Non sono mancate le sanzioni:

Tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Parma per guida in stato d’ebbrezza.

Durante i controlli un italiano 52enne alla guida di un suv ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,08 g/l; un moldavo 33enne alla guida di un autocarro, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,00 g/l. Un 50 enne alla guida di un’autovettura con targa straniera, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,05 g/l. Immediato il ritiro della patente per tutti gli automobilisti. Nell’ultimo caso si è proceduto anche al sequestro del mezzo per la successiva confisca.

Inoltre, un 41enne di origini nord africane, un 28enne di origini dominicane, un 19enne di origini italiane sono stati segnalati alla Prefettura di Parma in quanto trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti detenute per uso personale (art. 75 DPR 309/90). Sono stati complessivamente sequestrati in via amministrativa circa 20 gr. di sostanza stupefacente di varia natura (hashish e marijuana). Ulteriori 3 grammi di hashish sono stati rinvenuti e sequestrati sotto la ruota di un autobus di linea in sosta nel piazzale di Foro Boario a Fidenza, su segnalazione di un cittadino che aveva visto intorno al mezzo movimenti sospetti da parte di alcuni giovani sconosciuti.

