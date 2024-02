Controlli a Langhirano e Traversetolo: quattro denunce e due patenti ritirate

Una persona denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere, tre perché irregolari sul territorio dello stato, due patenti ritirate per guida in stato di ebrezza alcolica, 5 giovani segnalati alla Prefettura di Parma quali assuntori di stupefacenti.

Come avviene ormai periodicamente, i Carabinieri della Compagnia di Parma, nei giorni, scorsi, hanno rinforzato i presidi sul territorio col duplice obiettivo di prevenire i cosiddetti reati predatori e aumentare il livello di “sicurezza percepita” da parte di tutti i cittadini.

In quest’ottica i Carabinieri di Langhirano e Traversetolo, coadiuvati dalla “gazzelle” della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, con un totale di 7 pattuglie, sono stati distribuiti nei punti nodali del territorio dei due comuni controllando per ore, di fatto, ogni macchina in ingresso e in uscita. In un’area nella quale, in linea di massima, la circolazione stradale è tutto sommato ordinata, le contravvenzioni al codice della strada sono state contenute: cinture non indossate, guida con telefono, velocità non commisurata.

Più grave la situazione per una 47enne italiana, residente a Langhirano che, alla guida della sua auto, sottoposta a controllo preliminare con precursore etilometrico con esito positivo, si rifiutava di sottoporsi ai successivi accertamenti. Come previsto dal codice della strada è stata denunciata alla Procura della Repubblica e contestualmente le è stata ritirata la patente di guida.

Un 35enne albanese, residente a Langhirano è stato sanzionato amministrativamente in quanto alla guida dell’auto, sottoposto a controllo con l’etilometro in dotazione è risultato positivo con un tasso alcolemico di 0,66 L/g. Come previsto dal codice della strada, l’uomo è stato sanzionato in via amministrativa e patente ritirata.

Sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita è risultato un 44enne di origini indiane, controllato alla guida della sua auto. Sanzionato amministrativamente.

Durante uno dei controlli alla circolazione stradale un 33enne residente a Traversetolo, benché in regola con documenti e assicurazione, è stato perquisito di iniziativa dai militari, insospettiti dalla sua agitazione e trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 19.cm.

Il coltello è stato sequestrato e il 33enne denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

Due marocchini di 31 e 24 anni ed un liberiano di 46 anni sono stati denunciati all’A.G. perché irregolari sul territorio nazionale. Il 46enne è risultato gravato altresì da un provvedimento di espulsione messo nell’anno 2023 dal Questore di Parma.

Cinque i soggetti trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti, segnalati alla Prefettura come consumatori di hashish e marjuana. Si tratta di un 23enne di Parma un rumeno 33enne residente a Sorbolo e tre ventenni residenti nell’appennino parmense. Nel corso dell’intero servizio sono state controllate e identificate 87 persone e 37 autovetture.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma