Controlli a Langhirano per prevenire reati predatori e di allarme sociale

I Carabinieri della Stazione di Langhirano, opportunamente rinforzati e supportati dalla Compagnia di Parma, sono stati protagonisti di una meticolosa ed incisiva azione di controllo del territorio, che ha visto impiegato in due giorni otto pattuglie, prevalentemente nelle ore serali e notturne, al fine di prevenire i reati predatori e di maggior allarme sociale.

Complessivamente sono state dieci le persone deferite in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica:

per il reato di inottemperanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio italiano:

1. un soggetto nato in Liberia nel 1978, con precedenti di polizia, controllato mentre era a bordo del proprio ciclomotore, risultato gravato dall’ordine di lasciare il territorio italiano emesso dal Questore di Parma e mai ottemperato. Nel medesimo contesto veniva sanzionato amministrativamente per guida senza patente, per la mancanza della copertura assicurativa e della revisione periodica del mezzo, conseguentemente sequestrato;

2. un tunisino classe 1987, sottoposto a controllo è risultato gravato dall’ordine di lasciare il territorio italiano emesso dal Questore di Agrigento;

3. un dominicano del 1997, il quale sottoposto a controllo è risultato irregolare sul territorio italiano;

4. un tunisino del 1999, il quale sottoposto a controllo è risultato irregolare sul territorio italiano;

per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica:

5. un italiano del 1973, con precedenti di polizia, colto mentre conduceva il proprio veicolo BMW con tasso alcolemico pari a g/l 1.44, vedendosi conseguentemente il documento di guida ritirato e il veicolo sottoposto a fermo;

6. un italiano classe 2001, poiché controllato mentre circolava alla giuda dell’autovettura Audi A3 con tasso alcolemico pari a g/l 0.90, vedendosi, di conseguenza ritirare il documento di guida, con il veicolo sottoposto a fermo;

7. un italiano del 1967, con precedenti di polizia, il quale circolava alla giuda dell’autovettura Fiat Punto con tasso alcolemico di g/l 1.54. Di conseguenza il documento di guida è stato ritirato mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo;

8. un italiano del 1966, con precedenti di polizia, poiché colto alla giuda dell’autovettura VW Golf con un tasso alcolemico pari a g/l 1.47. Il documento di guida veniva ritirato:

per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere:

9. un italiano del 2003, residente a Lesignano De’ Bagni, con precedenti di polizia, lo stesso sottoposto a controllo a bordo della propria autovettura Ford Fiesta, veniva trovato in possesso di un coltello avente lama di cm 9. Nel medesimo contesto è stato anche segnalato alla locale prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di un grammo di hashish.

Nel corso del servizio svolto sono stati segnalati alla locale Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti 8 giovani dai 18 ai 20 anni, trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, destinati all’uso personale.

Complessivamente sono stati sottoposti all’etilometro 25 conducenti, dei quali solo i menzionati sono risultati con un tasso superiore alle previsioni normative. I controlli proseguiranno incessanti nei prossimi fine settimana.