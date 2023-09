Controlli a Salso: una patente ritirata e sequestrati 40 grammi di stupefacenti

Nel fine settimana appena trascorso, a margine della manifestazione street food che si è tenuta in Salsomaggiore Terme, la Compagnia Carabinieri ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato, oltre che a garantire la sicurezza dei cittadini ed il regolare svolgimento della manifestazione, anche a prevenire reati predatori, l’uso ed il consumo di stupefacenti e l’abuso di sostanze alcoliche.

Nel corso dei controlli sono state identificate120 persone e controllati 89 veicoli.

I controlli hanno permesso di denunciare in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Parma una persona per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e segnalare all’Autorità Amministrativa cinque persone per uso non terapeutico di stupefacenti.

Durante il servizio sono stati impiegati 7 veicoli e 14 militari che hanno proceduto al controllo di 12 persone sottoposte ad obblighi; 4 esercizi commerciali, elevare 8 contravvenzioni al codice della e ritirare una patente di guida oltre sequestrare circa 40 grammi di sostanze stupefacenti.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma