Controlli a tappeto al San Leonardo, arrestato spacciatore

La Polizia di Stato di Parma ha condotto nella serata di ieri un servizio di controllo del territorio nel quartiere San Leonardo, con particolare attenzione alla zona della stazione ferroviaria. L’operazione ha portato all’arresto di una persona per spaccio di sostanze stupefacenti e alla segnalazione di un altro soggetto per detenzione di droga a uso personale.

I servizi, coordinati da un funzionario della Questura e finalizzati al contrasto dello spaccio, del crimine diffuso e dell’immigrazione clandestina, hanno consentito di identificare 59 persone grazie anche all’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio-Emilia e dell’unità cinofila di Ancona. Inoltre, sono stati ispezionati quattro esercizi pubblici tra zona stazione, quartiere San Leonardo e il Parco Ducale, in collaborazione con la Polizia Locale.

All’interno del Parco Ducale, con il supporto dell’unità cinofila di Firenze, sono stati sequestrati 21,6 grammi di hashish, due bilancini di precisione e diversi sacchetti in cellophane trasparente, presumibilmente utilizzati per il confezionamento delle dosi. Durante le operazioni, sono stati identificati anche alcuni soggetti stranieri presenti nelle vicinanze, risultati regolari.

L’attività di osservazione, condotta anche con operatori in borghese della Squadra Mobile, ha permesso di individuare lungo un marciapiede di via Monte Altissimo, all’incrocio con via Trento, un gruppo di stranieri che sembrava attendere qualcuno. In particolare, gli agenti hanno notato un uomo a bordo di un’auto che si fermava vicino al gruppo. Dopo una breve conversazione, un soggetto si avvicinava al veicolo e, poco dopo, saliva a bordo. Durante il tragitto, il passeggero consegnava all’autista un piccolo oggetto, compatibile con una dose di droga, che veniva ricambiato con un gesto che sembrava un pagamento.

Gli agenti, testimoni dello scambio, hanno seguito il veicolo e fermato il passeggero, un cittadino italiano di 40 anni, che ha ammesso di aver acquistato la cocaina poco prima da un uomo di colore e di averlo fatto più volte in passato. L’uomo è stato segnalato all’autorità amministrativa per detenzione di droga a uso personale.

Nel frattempo, gli agenti hanno fermato e controllato anche il venditore, un cittadino nigeriano di 30 anni, in via Palermo. Durante la perquisizione personale, sono state trovate banconote di piccolo taglio per un totale di circa 450 euro. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.

L’uomo, con numerosi precedenti penali e di polizia, privo di permesso di soggiorno e richiedente protezione internazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Questa operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto allo spaccio e alla criminalità diffusa in zona, che ha già portato all’arresto di un altro spacciatore la settimana scorsa. I controlli continueranno nei prossimi giorni per garantire maggiore sicurezza nel quartiere.

Questura di Parma