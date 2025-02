Controlli a tappeto nel San Leonardo, arrestato spacciatore

Controllo del territorio che nel quartiere San Leonardo e, in particolare, nella zona della stazione ferroviaria che ha portato all’arresto di una persona per spaccio di sostanze stupefacenti e alla segnalazione di un soggetto per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

La capillare attività di controllo ha consentito di identificare nel corso del servizio 46 persone, 19 veicoli e 3 esercizi commerciali.

L’attività della Polizia di Stato, supportata anche da servizi di appostamento operati con operatori in borghese della Squadra Mobile, consentiva di osservare un uomo di colore fermo sulla strada, che dopo esser stato raggiunto da un’auto faceva un cenno all’automobilista per raggiungere un posto più appartato nei pressi di via Brescia. Raggiunto il luogo indicato l’uomo estraeva un piccolo oggetto dalla bocca, compatibile con una dose di sostanza stupefacente e glielo cedeva probabilmente in cambio di alcune banconote. Il presunto acquirente poi si allontanava in direzione ponte Europa e veniva fermato dai poliziotti che avevano assistito allo scambio.

L’acquirente, un cittadino rumeno trentenne, consegnava l’involucro contenente sostanza stupefacente risultata poi essere cocaina, ammettendo di averla poco prima acquistata da un soggetto di colore e di averlo già fatto in precedenza più volte. L’uomo veniva segnalato all’autorità amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Nel frattempo si procedeva a fermare e controllare in via Palermo il venditore mentre tentava di allontanarsi sul suo monopattino, tenuto costantemente sotto controllo da altro personale.

L’uomo, identificato per un cittadino nigeriano 36enne, pregiudicato per reati specifici, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di banconote di piccolo taglio per un ammontare complessivo di 350 euro. La sostanza stupefacente, il denaro e il monopattino rivenuti venivano sottoposti a sequestro.

A seguito degli accertamenti, l’uomo, con numerosi precedenti di polizia per stupefacenti e privo di permesso di soggiorno, risultava attualmente affidato in prova ai servizi sociali in esecuzione della pena e gravato da due condanne per spaccio con sentenze del 202 e del 2023.

Al termine degli accertamenti, il soggetto veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’A.G., veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.

I servizi, che hanno già portato all’arresto la settimana scorsa di altro spacciatore, verranno ripetuti nei prossimi giorni al fine di contrastare i fenomeni di crimine diffuso presenti in zona.

Questura di Parma