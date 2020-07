Controlli anti-assembramento e anti-droga della Polizia

La Squadra Volante della Questura di Parma, coadiuvata dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e personale specializzato antidroga della Unità Cinofili di Bologna, di concerto con gli equipaggi messi a disposizione dal locale Comando di Polizia Municipale ha svolto servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dell’attività di spaccio nelle zone più sensibili a tali tipologie di fenomeni e per accertare eventuali situazioni critiche inerenti il divieto di assembramento previsto dalla normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid19.

Di particolare interesse, in termini di efficacia preventiva e repressiva, i servizi appiedati svolti dagli equipaggi nella zona della Stazione Ferroviaria, con l’ausilio del personale della Polizia Ferroviaria.

Nel corso dei suddetti controlli è stato determinante il fiuto del collega a quattro zampe Barack che ha individuato due soggetti che avevano addosso sostanza stupefacente del tipo Marijuana. Circostanza che ha determinato l’accompagnamento dei due giovani, extracomunitari di 21 e 31 anni, presso gli Uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti e per le contestazioni del caso. Agli stessi, in particolare, è stata elevata la sanzione prescritta dall’art. 75 del Testo Unico in materia di stupefacenti.

Nelle medesime zone di interesse gli Operatori hanno proceduto al controllo di un giovane cittadino senegalese, in regola sul territorio, che tuttavia oppostosi al controllo e prestata resistenza attiva, è stato condotto presso gli Uffici della Questura ove gli Operatori gli hanno contestato i reati di Resistenza a Pubblico Ufficiale e Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Inoltre numerosi controlli sono stati effettuati nel centro città ed in particolare nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani. I controlli sono stati finalizzati a verificare che la movida si svolgesse in maniera regolare senza che potessero crearsi assembramenti o turbative per la sicurezza pubblica.

Le zone di intervento sono state stabilite in sede di tavolo tecnico sulla base di una scelta operativa che suddivide la città in zone e che mette in evidenza i luoghi in cui maggiormente possono eventualmente verificarsi fatti di reato. Ad inizio di ogni servizio viene effettuato un briefing congiunto tra le diverse componenti impegnate e una volta iniziato il servizio , sotto il costante coordinamento della sala Operativa, viene effettuato un monitoraggio capillare del territorio

Durante lo svolgimento dei controlli, istituiti in numerosi punti del perimetro cittadino, sono state controllate 178 persone e 69 veicoli. 11 gli esercizi pubblici controllati.

I controlli proseguiranno anche oggi e nei prossimi giorni.