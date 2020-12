Controlli anticovid: 5 sanzioni a Parma… e 2 arresti per condotte criminose

Prosegue l’impegno interforze per il controllo del territorio mirato al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

In queste particolari festività natalizie, gravate dalla pesante pandemia che ha colpito la popolazione italiana e mondiale, l’impegno delle Forze di Polizia tutte ha visto un rapido incremento, al fine di porre in essere controlli e misure finalizzate alla tutela dei cittadini e della sicurezza pubblica.

Al fine di prevedere efficaci e utili controlli, fondamentale è stata l’opera di coordinamento svolta dall’organo a ciò deputato, vale a dire il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della provincia di Parma, presieduto dal Sig. Prefetto Dott. Antonio Lucio Garufi.

Il dispiego di mezzi e personale è stato disposto con apposita ordinanza del Sig. Questore, Dott. Massimo Macera, con la quale è stato previsto l’impiego sul territorio della provincia di Parma di 106 pattuglie al giorno, comprensive di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, e di personale Militare.

I pattugliamenti sono stati disposti con presidi fissi in luoghi a rischio per la creazione di assembramento, alternati a percorsi dinamici appositamente studiati per attraversare le aree più a rischio. Ciò porta l’indubbio vantaggio di svolgere, unitamente alla vigilanza sul rispetto delle normative vigenti, una utile attività di prevenzione generale e di prossimità per la cittadinanza.

Le pattuglie continueranno nell’opera di controllo per tutto il periodo festivo al fine di controllare l’osservanza delle vigenti disposizioni emergenziali per il contenimento dell’epidemia.

Controllate oltre 250 persone, 5 sanzionati e due soggetti tratti in arresto colti nell’atto di porre in essere condotte criminose durante il pattugliamento del territorio.

Questura di Parma