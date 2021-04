Controlli anticovid della Polizia: denunciato un pakistano che non poteva stare a Parma

Ieri si sono svolti i servizi straordinari di controllo del territorio in città che oltre alle pattuglie delle Volanti hanno avuto la preziosa collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che hanno avuto come zone di riferimento via San Leonardo, Via Venezia, zona Stazione, viale Vittoria.

Durante un posto di controllo in Viale Vittoria un’autovettura fiat 500 non si è fermata all’alt degli Agenti proseguendo la propria marcia in direzione Piazzale Santa Croce. Gli operatori sono riusciti a fermare l’auto nei pressi di via Rubini e hanno identificato il conducente, un cittadino italiano di 38 anni residente a Parma, il quale si trovava in evidente stato di ebbrezza alcolica. L’uomo è stato pertanto sanzionato ai sensi dell’art.186 comma 2 del Codice della Strada.

In tutto sono state controllate 179 persone, 40 veicoli. Sono stati effettuati 6 e sono state sanzionate 3 persone ai sensi DL19/2020.

Stanotte alle due è stata segnalata alla sala operativa della Polizia di Stato la presenza di un soggetto che bivaccava all’interno della stazione ferroviaria di Parma.

Pakistano 40enne e con precedenti di polizia, l’uomo stava sdraiato nella panchina del binario 8. Giunti sul posto gli Agenti della Polizia di Stato hanno accertato che il pakistano era stato precedentemente destinatario di un foglio di via obbligatorio, un provvedimento del Questore che vieta di transitare e permanere nel comune di Parma. Così, la pennichella nella stazione è costata al malcapitato una denuncia all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza al di divieto di ritorno nel comune di Parma.

Sempre stanotte in via Marconi una pattuglia delle volanti ha fermato di iniziativa un’autovettura che alla vista della Polizia di Stato ha tentato di eludere il controllo. Il veicolo è stato raggiunto e all’interno sono stati identificati un uomo residente a Cremona e una donna di nazionalità romena. I due sono stati sanzionati ai sensi della normativa anticovid DL 19/2020.