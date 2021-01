Controlli antidroga nei parchi cittadini: arrestato un 21enne e vari altri giovani denunciati

Proseguono i servizi, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, volti a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanza stupefacente all’interno dei parchi cittadini. Obiettivo dei servizi non solo garantire sicurezza, ma incrementarne la percezione da parte della popolazione in aree dedite allo svago ed all’incontro di famiglie con bambini.

Anche questa settimana, come già fatto la scorsa, sono stati organizzati mirati servizi nei luoghi dove il fenomeno è più avvertito. Ieri, all’interno del Parco Ducale, le pattuglie delle Stazioni di Parma Oltretorrente, supportate dai militari delle Squadre Intervento Operativo del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” hanno identificato diversi giovani che abitualmente frequentano l’area verde, sostando sulle panchine nascoste tra gli alberi. Al termine dei controlli complessivamente sono stati recuperati 50 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish.

Un 21enne di origine nigeriana, gravato da diversi precedenti, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini spaccio in quanto trovato in possesso di circa 50 grammi di stupefacente suddiviso in involucri e della somma di 280 euro in contanti provento dell’illegale attività.

I controlli straordinari, all’interno del parco, organizzati dal Comando Provinciale, dall’inizio della scorsa settimana, hanno al momento consentito di arrestare 2 persone, denunciarne 7 nonché segnalarne oltre una decina quali assuntori alla Prefettura. Sono stati sequestrati oltre 160 grammi di sostanza stupefacente di vario genere.

Sono stati invece denunciati, dalla Stazione di Parma Centro sempre con i militari del 5° Reggimento “Emilia Romagna”, nei controlli presso il centro direzionale uffici comunali tre cittadini tunisini: uno trovato con oltre 15 grammi di hashish e gli altri per resistenza in quanto a seguito del controllo tentavano la fuga divincolandosi.

