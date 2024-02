Controlli antidroga nella Bassa: nessuna sostanza rinvenuta in due scuole ispezionate

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza, che coprono con 9 Stazioni quasi tutto il territorio della Bassa parmense, nella giornata del 15 febbraio hanno dispiegato un dispositivo rinforzato volto alla repressione, ma soprattutto alla prevenzione, degli illeciti in materia di stupefacenti.

D’accordo con la dirigenza scolastica i Carabinieri, con il supporto di un’unità cinofile del Nucleo di Bologna, hanno dapprima fatto visita ad alcune classi dell’Istituto superiore ISIS di San Secondo parmense e, successivamente, del “Paciolo D’Annunzio” di Fidenza. In occasione di tali controlli i ragazzi sono stati fatti uscire dalle classi ed i cani sono stati fatti passare fra i banchi. Nella circostanza in nessuna delle 5 classi ispezionate sono stati rinvenute sostanze stupefacenti, e i dirigenti si sono detti entusiasti della presenza dei Carabinieri con i loro cani, ritenendo l’attività altamente istruttiva per i ragazzi.

I Controlli rinforzati sono quindi proseguiti, nella mattinata e nel primo pomeriggio, nelle principali aree urbane di Fidenza e Busseto, ove è più consueto trovare persone che si approvvigionano di stupefacenti. In questo caso ben 8 persone sono state colte nel possesso di dosi di hashish, marijuana e cocaina. Le quantità sequestrate non hanno fatto sorgere dubbi sulle finalità del possesso, e tutti 8 (7 della Provincia di Parma e 1 di Piacenza) sono stati segnalati alle Prefetture competenti come assuntori di stupefacenti, procedimento amministrativo che li porterà a sostenere percorsi psicologici di supporto e analisi delle urine per periodi determinati, al fine di supportarli nei percorsi di allontanamento da abitudini malsane.

Nel corso dell’intero servizio gli uomini e le donne dei Carabinieri di Fidenza, in abiti civili e in uniforme, hanno identificato un totale di 45 persone, a bordo di 36 mezzi o a piedi per le vie cittadine. La presenza del dispositivo di polizia, ben visibile e dislocato nei punti strategici del territorio, ha inoltre sortito il consueto effetto deterrente, tanto che nel corso dell’intera mattinata non si sono registrati reati predatori quali truffe, borseggi o furti su automobile o in abitazione.

Attività di questo tipo, che implicano un impiego straordinario di uomini e mezzi, proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di reprimere illeciti di ogni tipo e innalzare la percezione di sicurezza del cittadino.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma