Controlli antispaccio: arresto per un 22enne fermato in Via Emilia Ovest con più di mezzo etto di hashish

Una persona arrestata per spaccio, una denunciata per inottemperanza a lasciare il territorio nazionale oltre a 10 segnalati alla Prefettura come consumatori: questo il bilancio di un servizio finalizzato al contrasto della vendita di stupefacenti, messo in campo dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma nella giornata di ieri.

L’arrestato è un 22enne tunisino in Italia senza fissa dimora, con precedenti di polizia a carico. I militari della Sezione Radiomobile, ieri sera in Via Emilia Ovest, hanno fermato, per un controllo, un’auto sulla quale viaggiavano il 22enne ed un amico.

Durante le fasi dell’identificazione il giovane molto agitato ed impaurito forniva diverse versioni sulla presenza in città. I militari insospettiti hanno effettuato una perquisizione trovando quasi 80 grammi di hashish.

Condotto in caserma è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il denunciato è un 36enne nigeriano controllato in Via Palermo a cui lo scorso febbraio è stato notificato un decreto d’espulsione. Nel corso dei servizi nei parchi cittadini, in particolare Parco Ducale, sono stati sequestrati poco più di 60 grammi di hashish e segnalate 10 persone per l’uso.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma