Controlli della Polizia di Stato: una settimana di interventi, 3 arresti e 6 denunce

La Polizia di Stato ha intensificato nell’ultima settimana l’attività di prevenzione e controllo del territorio, attraverso servizi ordinari delle Volanti e operazioni straordinarie coordinate da funzionari della Questura, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e della Polizia Locale di Parma. Un’azione capillare finalizzata a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a contrastare i fenomeni di criminalità diffusa.

Il bilancio parla di 756 persone identificate, 6 denunciate, 3 tratte in arresto, oltre a 197 veicoli e 5 esercizi pubblici sottoposti a verifica.

Uno degli interventi più rilevanti è avvenuto ieri intorno alle 13.20 al supermercato Esselunga, dove un uomo ha tentato di rubare merce per un valore di oltre 1.140 euro. Il 38enne rumeno, fermato dalle Volanti, avrebbe cercato di muoversi tra le corsie indossando un tesserino di un precedente impiego in Germania per fingersi personale del punto vendita. La merce è stata recuperata e il tesserino sequestrato. L’uomo è stato denunciato per tentato furto.

In serata, intorno alle 22, una pattuglia dell’RPC ha notato un uomo allontanarsi alla vista degli agenti in via Palermo. Fermato e identificato come un 39enne italiano, ha dichiarato di utilizzare la propria auto, parcheggiata in via Trento, come dimora temporanea e di detenere al suo interno una modica quantità di hashish. Gli accertamenti hanno confermato il possesso di 0,5 grammi di stupefacente per uso personale. L’auto, priva di assicurazione e revisione e parcheggiata su un posto riservato ai disabili, è stata sequestrata dalla Polizia Locale. L’uomo è stato sanzionato ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/1990.

Alle 3.55 della stessa notte, un intervento delle Volanti ha riguardato un tentato furto in un ristorante. La proprietaria, allertata da un’applicazione collegata alla videosorveglianza, ha visto un uomo entrare e uscire dal locale senza portar via nulla, probabilmente disturbato dalla presenza di un clochard che dormiva sul pianerottolo.

La Questura comunica che i servizi di controllo proseguiranno con continuità nelle prossime settimane per garantire un efficace presidio del territorio e accrescere la sicurezza percepita e reale dei cittadini.