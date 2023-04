Controlli di Pasqua e Pasquetta, automobilista senza patente fugge all’alt dei carabinieri: denunciato

I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, nell’ambito dei servizi straordinari per garantire la sicurezza ai cittadini in occasione delle festività pasquali, sono stati impegnati in un servizio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa del territorio ed al controllo della circolazione stradale.

Sono stati predisposti diversi posti di controllo nelle aree maggiormente frequentate dalle persone ed in prossimità delle principali via di comunicazione.

Complessivamente, nel lungo ponte festivo in tutta la Provincia sono state identificate quasi 500 persone e controllati 400 autoveicoli.

Diversi i giovani trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (circa 40 grammi tra hashish e marijuana) e pertanto segnalati quali assuntori alla Prefettura. Tra questi anche un 21enne alla guida dell’autovettura che, fermato ad un posto di controllo a Noceto, veniva trovato in possesso di quasi 17 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire ulteriori 20 grammi. Oltre alla segnalazione è stata ritirata la patente di guida.

Elevate sanzioni amministrative ad automobilisti sorpresi in violazione delle norme del Codice della strada: cinture, guida con patente ritirata, uso del cellulare, numero maggiore di persone previste all’interno dell’autovettura. La mattina di Pasquetta è stato denunciato un 52enne parmigiano con precedenti di polizia che, fuggito ad un posto di controllo in Via Emilia Est dopo aver attuato manovre azzardate, attraversando parchi e marciapiedi nel tentativo di seminare la pattuglia della Stazione di Parma Oltretorrente veniva raggiunto e bloccato a Parco 16 Ottobre 1943.

Dal controllo è emerso che lo stesso non aveva mai conseguito la patente. Condotto in caserma è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale ed elevate le contestazioni alle violazioni al Codice della Strada con l’applicazione del fermo amministrativo del veicolo. Il proprietario, che ha prestato il mezzo al 51enne, è stato sanzionato con verbale per incauto affidamento.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma