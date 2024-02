Controlli in città: 7 persone denunciate per diversi reati

Proseguono senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma in città, con particolare attenzione a quelle zone considerate maggiormente a rischio. All’interno del Parco Ducale, è stata intensificata la presenza di personale sia in uniforme che in abiti civili, per fronteggiare episodi di microcriminalità predatoria e reati in materia di stupefacenti.

Analogamente, sono stati intensificati i controlli in Piazzale della Pace e nelle zone circostanti ivi compresa l’area attorno alla stazione ferroviaria.

L’attività è stata svolta con il consueto impiego di un considerevole numero di uomini e mezzi, fatti convergere anche dalle Stazioni limitrofe. Diverse le pattuglie impiegate delle quattro Stazioni con competenza in città a cui si sono aggiunte le “gazzelle” della Sezione Radiomobile.

Nel corso dei posti di controllo a carattere dinamico disposti lungo Via San Leonardo e zone limitrofe sono state identificate 75 persone e controllati oltre 40 mezzi.

A seguito dei controlli sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma:

per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio:

un 25enne ivoriano residente a Parma, con precedenti di Polizia che a seguito di controllo effettuato in P.le della Pace è stato trovato in possesso gr. 60 di hashish, contenuti in una busta di plastica gialla.

un 38enne ivoriano, che sempre in Piazzale della Pace è stato trovato in possesso di 3,5 grammi di hashish nel mentre tentava di cederli ad un ragazzo.

Un 21enne marocchino controllato in zona stazione è stato trovato in possesso di 2 gr. di hashish, 1gr. di ketamina e 4 pasticche di MDMA. Dai successivi controlli è emerso che il 21enne risultava gravato da un foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura di Parma con divieto di ritorno nel Comune di Parma per tre anni.

L’attività ha consentito di segnalare, ai competenti uffici della Prefettura, 6 giovani aventi dai 23 ai 30 anni, trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish, marjuana e cocaina per uso personale.

Per il reato di tentato furto aggravato:

Un 31enne dell’est Europa, senza fissa dimora, con precedenti di polizia che ha cercato di asportare tre pezzi di formaggio da un supermercato cittadino. Una pattuglia di Parma Oltretorrente attivata dalla Centrale Operativa, intervenuta prontamente ha bloccato l’uomo e recuperato la refurtiva che è stata riconsegnata ai responsabili del supermercato.

per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere:

un 37enne ivoriano senza fissa dimora che all’interno del Parco Ducale è stato trovato in possesso di strumenti atti a offendere, che venivano sequestrati.

per il reato di soggiorno irregolare sul territorio dello stato:

un 34enne nigeriano, senza fissa dimora con precedenti di polizia che controllato all’interno del Parco Ducale è risultato colpito da un Ordine del Questore di Parma di lasciare il territorio nazionale.

per il reato di violazione del divieto di accesso in area urbana:

una 37enne italiana che sottoposta a controllo all’interno del Parco Ducale è risultata aver violato il daspo urbano che le impediva l’accesso in quell’area.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma