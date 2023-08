Controlli in città: denunce per spaccio, per porto illegale di coltelli e strumenti da scasso

Sei denunce, quasi 50 grammi di sostanza stupefacente sequestra e diverse segnalazioni alla Prefettura. Questo il bilancio di un servizio di controllo del territorio predisposto dai Carabinieri della Compagnia di Parma.

Due i giovani denunciati per detenzione ai fini di spaccio controllati rispettivamente in Via San Leonardo ed al Parco Ducale. Complessivamente sequestrati poco più di 30 grammi di hashish. Durante il controllo del giovane al Parco Ducale lo stesso tentava di fuggire aggredendo i militari. Fermato veniva accompagnato in caserma e denunciato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Un 21enne è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico di quasi 17 cm di lunghezza.

Identica denuncia per un altro 21enne in Italia senza fissa e con diversi precedenti di polizia che, controllato all’interno del Parco Naviglio è stato trovato con un coltello di oltre 20 cm.

Denunciato per possesso di chiavi alterate e grimaldelli un 40enne originario del Marocco che controllato in Via Milano aveva con se uno zaino con tutti gli arnesi idonei allo scasso.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza un 21enne che fermato e sottoposto al test con l’etilometro è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,9 G/L. Oltre alla denuncia è stata ritirata la patente di guida. Al termine dei controlli sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori una decina di persone e sequestrato complessivamente 20 grammi di stupefacente.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma