Controlli in città: denunce per spaccio, possesso di un coltello da 18 cm. e guida con patente falsa

Nella serata del 13 settembre 2023, i Carabinieri della Compagnia di Parma, hanno eseguito un controllo straordinario del Parco Ducale, facendo ricorso ad un dispiegamento massiccio di Carabinieri e mezzi del Nucleo Operativo e Radiomobile, rinforzate dalle Stazioni di Parma Oltretorrente e Parma Centro, oltre che diversi equipaggi a piedi in abiti civili.

L’attività ha consentito di identificare 59 persone, delle quali 4 denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma:

per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un ivoriano di 25 anni, residente a S. Ilario d’Enza, gravato da precedenti di polizia, il quale perquisito mentre era su una panchina, è stato trovato in possesso di gr. 15 di hashish, che per modalità di occultamento e confezionamento, hanno fatto ritenere essere destinati alla cessione a terzi; per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere un colombiano 24enne, residente in Parma, gravato da precedenti di polizia, il quale sottoposto a controllo mentre passeggiava nel Parco, cercando di restare sempre ben lontano dalle pattuglie, veniva trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di cm 18,5, conseguentemente sequestrato; per il reato di falsità materiale commessa dal privato due tunisini 20enni, sottoposti a controllo in Strada Fonderie, appena prima del Ponte Verdi, mentre erano a bordo di un veicolo, hanno esibito per identificarsi 2 patenti di guida, asseritamente rilasciate dalle autorità tunisine, ma che a seguito di opportune verifiche sono risultate contraffatte. Per il conducente è scattata anche la sanzione per guida senza patente oltre che al sequestro del mezzo.

L’attività ha consentito di segnalare, ai competenti uffici della prefettura ducale, per uso personale di sostanze stupefacenti 9 giovani aventi dai 18 ai 22 anni trovati in possesso complessivamente di 25 grammi di marjuana, mentre una ragazza di origini cubane è stata segnalata per ubriachezza, in quanto durante il controllo è risultata in stato di alterazione a causa del consumo eccessivo di bevande alcoliche.

Durante le operazioni di controllo, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro a carico di ignoti, occultati nella vegetazione del Parco Ducale, ulteriori 20 gr. di hashish, destinati certamente allo spaccio.

I controlli continueranno intensi anche nei prossimi giorni.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma