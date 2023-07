Controlli in città: denunciato per ricettazione 33enne sorpreso in via Gramsci con varie bottiglie di superalcolici

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati ad assicurare una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio della Polizia di Stato ed aumentare la percezione della sicurezza nei cittadini.

Nella giornata di ieri, infatti, sono stati nuovamente posti in essere servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del crimine diffuso, oltre che alla verifica della regolarità amministrativa di diversi locali commerciali.

Le pattuglie delle Volanti sono state supportate da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, da un team cinofili della questura di Bologna, nonché da un nucleo specializzato sia della locale Questura che della Polizia Locale.

I controlli si sono sviluppati principalmente in zona Stazione e San Leonardo ma sono state controllate anche altre zone della città.

Uno degli obiettivi è stato quello di sottoporre alcuni esercizi commerciali ad un controllo amministrativo, teso a verificarne la regolarità e, quindi, il rispetto della normativa vigente.

Nell’ambito di tali controlli, in occasione dei quali sono state complessivamente impiegate 6 pattuglie, sono stati controllati nello specifico un bar in viale Bottego, un bar in zona Stazione, e un bar in via Trento.

I locali controllati sono risultati, all’esito di un primo esame, in regola, benché la loro situazione verrà ulteriormente esaminata da parte degli Uffici competenti. Tutti gli accertamenti sono stati trasmessi alla Polizia Amministrativa al fine di rilevare eventuali infrazioni alla normativa vigente in materia di licenze e somministrazione di bevande e alimenti.

Nel corso del servizio sono stati effettuati nr. 4 posti di controllo nell’ambito dei quali sono stati controllati nr. 27 veicoli. Sono state identificate altresì nr. 61 persone.

L’attività di controllo è stata estesa anche al Parco Ducale dove il cane Havana ha rivenuto 192 grammi di hashish nascosta tra la vegetazione.

Inoltre, sempre durante i controlli la Volante mentre transitava in Gramsci, notava che all’altezza di un minimarket era presente un soggetto, con in spalla un voluminoso zaino, intento a parlare con il titolare dell’esercizio commerciale. L’uomo veniva identificato in un cittadino italiano di 33 anni. Controllato lo zaino, venivano trovate all’interno svariate bottiglie di superalcolici nuove, con sigilli integri, delle quali il 33enne non sapeva giustificare il possesso. Per questo motivo l’uomo è stato condotto in Questura e dopo essere stato fotosegnalato dalla Polizia Scientifica è stato denunciato per ricettazione.

Questura di Parma