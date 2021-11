Controlli in città: denunciato un uomo per ubriachezza molesta ed emessi 5 provvedimenti di allontanamento

Ieri pomeriggio il personale dell’UPGSP, è intervenuto in un bar di viale Piacenza poiché era stata segnalata la presenza di una persona molesta all’interno del locale. Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno identificato un cittadino straniero della Guinea il quale in evidente stato di alterazione da alcool è stato accompagnato in Questura.

Qui, dopo le attività di fotosegnalamento ad opera della Polizia Scientifica, è stato denunciato per inosservanza all’ordine del questore, e sanzionato ai sensi dell’art. 688 (ubriachezza molesta) e sottoposto a contravvenzione ai sensi dell’art 9 comma 1 DL 14.2017. Tale articolo prevede che chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione di determinati spazi pubblici previsti dalla normativa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Nel corso della stessa serata il personale UPGSP, è intervenuto presso il distributore IP di via Trento per segnalazione di persone sospette. Gli agenti hanno individuato e identificato quatto soggetti extracomunitari, i quali venivano sottoposti a contravvenzione ai sensi dell’art 9 comma 1 DL 14.2017o. Uno dei soggetti controllati veniva altresì deferito in stato di libertà alla locale A.G., per possesso ingiustificato di strumenti di effrazione (chiavi e grimaldelli) e ricettazione.

Questura di Parma