Controlli in città, donna danneggia l’auto dell’ex compagno e un 45enne ruba attrezzi in un negozio in centro: denunciati

In questo inizio settimana continua costante e mirata l’attività posta in essere dai Carabinieri della Provincia di Parma, secondo quanto coordinato e pianificato dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, con la finalità di assicurare una idonea cornice di sicurezza alla cittadinanza mediante il dispiegamento di numerosissime pattuglie, sia in città che in provincia.

Le verifiche svolte hanno permesso di identificare e vagliare la posizione di trecentoventi persone e circa 200 veicoli.

Nella Città Ducale i Carabinieri della Compagnia di Parma nel corso della nottata appena trascorsa, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, durante il quale sono stati segnalati alla locale prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti 7 persone aventi dai 22 ai 40 anni, controllati nelle vie centrali di Parma e trovati in possesso complessivamente di circa 20 dosi destinate all’uso personale di crack, hashish e marijuana

Nel corso dei controlli sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica:

– per il reato di porto di oggetti atti ad offendere: una italiana di 30 anni, trovata in possesso di una barra di ferro, utilizzata fra l’altro per danneggiare l’autovettura dell’ex compagno;

– per il reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello stato, un brasiliano di 34 anni, domiciliato e controllato in Parma;

– per furto aggravato: un italiano di 45 anni, residente a Parma, controllato all’esterno di un esercizio commerciale, con attrezzi da lavoro appena asportati dall’interno del valore di circa cento euro.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma