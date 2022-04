Controlli in città, due arresti: per evasione dai domiciliari e spaccio

Arresti e denunce da parte dei Carabinieri di Parma nella giornata di ieri.

Il primo arresto è per evasione. Si tratta di un 40enne trovato a passeggio in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. La pattuglia della Sezione Radiomobile, nel cuore della notte ha notato il 40enne passeggiare in Piazza. Raggiunto per un controllo, all’inizio ha tergiversato sulla sua identità e sul perché della presenza alle due di notte davanti all’ingresso della Stazione, cercando in ogni modo di trovare plausibili scuse per evitare l’identificazione ed allontanarsi. Consegnati i documenti d’identità è emerso dal controllo alla banca dati che l’uomo è sottoposto alla misura della detenzione domiciliare a Vasto (CH). Portato in caserma è stato arrestato per evasione e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il secondo arresto è per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nei confronti di un 29enne tunisino, in Italia senza fissa dimora. La pattuglia di motociclisti della Sezione Radiomobile nel percorre Via Massimo D’Azeglio ha notato l’uomo, conosciuto per essere gravato da diversi precedenti di vario genere, che percorreva la via a bordo di un monopattino elettrico. Avvicinati per fermarlo e controllarlo, abbandonava per terra il mezzo e fuggiva. Durante l’inseguimento i militari si sono accorti che mentre il giovane passava accanto ad un furgone della nettezza urbana in sosta, gettava all’interno del cassone posteriore un involucro di colore marrone.

Pochi metri dopo veniva raggiunto e bloccato e si provvedeva a recuperare dal cassone l’involucro. Condotto in caserma dall’autoradio intervenuta di rinforzo è stato perquisito rinvenendo pochi grammi di hashish. L’involucro invece conteneva oltre 50 grammi di hashish. Al termine delle formalità di rito è stato arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione Autorità Giudiziaria.

Le denunce invece sono per furto e ricettazione e sono la conseguenza di uno specifico servizio svolto per contrastare i furti che da diverso tempo avvengono all’interno dell’area ex Bormioli. I militari appostati nelle vicinanze hanno visto entrare da un varco ricavato dal taglio della rete della recinzione due persone che prelevavano e occultavano all’interno del portabagagli dell’autovettura dei tombini. Dopo aver riempito il vano si sono allontananti ed hanno raggiunto un capannone alla periferia della città. I militari intervenuti hanno bloccato i due ed una terza persona li presente. Perquisito il mezzo sono stati trovati nove tombini in ghisa marchiati Fonderie Silvestri Fidenza. Da un controllo all’interno del capannone di proprietà della terza persona sono stati trovati altri diciannove chiusini. I tre, identificati in due moldavi ed un italiano sono stati rispettivamente denunciati per furto e ricettazione. Il materiale è stato sequestrato.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma