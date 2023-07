Controlli in città: spacciatore fermato in via San Leonardo con un etto di hashish

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Parma in città, con posti di controllo e pattuglie a piedi nel quartiere di San Leonardo. Complessivamente, si è proceduto al controllo di quasi 100 veicoli e all’identificazione di oltre 130 persone.

Nel corso dell’attività, sono state effettuate alcune perquisizioni personali e di autovetture, che hanno portato al rinvenimento di sostanza stupefacente.

In Via Venezia i militari della Sezione Radiomobile hanno controllato un’autovettura con a bordo un ragazzo e vicino al finestrino un giovane extracomunitario. Alla vista della pattuglia il giovane è fuggito mentre il conducente dopo aver gettato dal finestrino un involucro ha messo in moto, tentando di allontanarsi. Recuperato quanto lanciato e fermato il mezzo, all’invito di scendere per un controllo e per essere identificato l’uomo, identificato successivamente in un 42enne con precedenti di polizia aggrediva i militari. Bloccato e condotto in caserma al termine delle formalità di rito è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato alla Prefettura quale consumatore di sostanza stupefacente in quanto l’involucro conteneva crack.

Nel pomeriggio invece, la pattuglia della Stazione di Parma Oltretorrente ha denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 37enne ivoriano che fermato per un controllo in Via San Leonardo è stato trovato con 100 grammi di Hashish.

Infine, nel corso dei posti di controllo alla circolazione stradale sono state rilevate una ventina violazioni al codice della strada. Nel corso del servizio è stato segnalato, per guida in stato ebbrezza, un 62enne che fermato su Ponte Bottego è risultato positivo al test con l’etilometro. Allo stesso è stata ritirata la patente.

