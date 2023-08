Controlli in città: tre denunce per diversi reati e sequestro di 40 grammi di droga

Il Comando Provinciale Carabinieri di Parma, ha predisposto in questi giorni che precedono ferragosto un controllo straordinario del territorio sui luoghi più sensibili a fenomeni delittuosi del capoluogo ducale.

Coordinando le pattuglie delle varie Stazioni carabinieri presenti nella Provincia di Parma, ha rinforzato i dispositivi, già corposi della Compagnia di Parma, dando luogo ad un’intensa e massiccia attività di controllo della Città, che perdurerà per diversi giorni, impiegando numerose pattuglie che arrivano dalle Compagnie esterne, così da dare maggiore vigori ai tantissimi controlli necessari in aree quali i parchi, la Stazione Ferroviaria, via San Leonardo, via Venezia e i parcheggi coperti, densamente frequentate nonostante il periodo di ferie e dare così risposte concrete alle esigenze della popolazione e prevenire i reati.

Proprio in questo contesto, nella serata del 9 agosto 2023 fino alle prime luci dell’alba del 10 un corposo dispositivo ha eseguito numerosi posti di controllo sulle principali arterie stradali, viali ed incroci per prevenire condotte di guida sconsiderate o esuberanti.

Sono stati controllati 97 soggetti e 59 veicoli, i cui conducenti sono stati sottoposti a verifiche con l’etilometro.

L’attività ha permesso di denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma:

per il reato di inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Parma un pregiudicato italiano, senza fissa dimora, che nonostante fosse colpito dal foglio di via obbligatori da Parma, passeggiava tranquillamente in viale Fratti, proprio in prossimità della vicina area parcheggi; per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un italiano 30enne residente a Parma, trovato in zona Pilotta con una modica quantità di hashish, estesa la perquisizione presso il proprio domicilio, venivano trovati ulteriori 25 grammi di hashish, unitamente a bilancini di precisione. inoltre venivano segnalati alla locale prefettura per uso personale di sostanza stupefacente; un diciottenne italiano colto in via Trento nella cessione di un grammo di hashish a favore di un coetaneo.

Ulteriori 14 grammi di droga fra cocaina, eroina, hashish e crack sono stati sequestrati a 9 persone aventi dai 17 ai 24 anni, segnalati alla Prefettura di Parma quali assuntori di droga e controllati in via Monte Altissimo, via Farini, nel Parco Ducale ed in via Venezia.

Una persona di origini indiane di 39 anni residente a Parma è stato segnalato amministrativamente poiché sorpreso sul Ponte di Mezzo, a molestare i passanti in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcool.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma