Controlli in provincia: 28enne di Fidenza in carcere per rapina e due denunce a Roccabianca per abbandono di rifiuti

Intensi servizi finalizzati al controllo del territorio da parte dei Reparti che fanno capo alla Compagnia Carabinieri di Fidenza. Gli obiettivi primari sono sempre quelli di prevenire e reprimere reati contro il patrimonio e quelli legati alla sfera dello spaccio di stupefacenti. I Carabinieri della Compagnia di Fidenza nella serata di ieri, nel fine settimana a cavallo di ferragosto hanno intensificato i servizi in tutta la giurisdizione con controlli stringenti sulle principali arterie stradali. A tale proposito sono stati effettuati diversi posti di controllo alla circolazione stradale nelle zone nevralgiche e di maggiore transito, al fine di prevenire comportamenti scorretti da parte degli automobilisti e controllare mezzi in transito con persone sospette a bordo. Le attività hanno dato frutti anche per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori perché i militari del Nucleo Radiomobile hanno contestato contravvenzioni ad automobilisti indisciplinati per l’uso del cellulare alla guida, il mancato rispetto dei limiti di velocità, sorpassi in zona vietata e mancato uso della cintura di sicurezza.

Nel corso dei servizi in questione, a Fidenza, un cittadino italiano 28enne è stato rintracciato, tratto in arresto e associato al carcere di Parma in quanto destinatario di un provvedimento di carcerazione, dovendo scontare 2 anni e 4 mesi per rapina.

I Carabinieri di San Secondo P.se hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 36enne del luogo perché colto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcoolica (tasso 1,05), con il conseguente ritiro della patente di guida.

I Carabinieri di Roccabianca hanno elevato 2 sanzioni amministrative a carico di due persone residenti nel paese della “Bassa” in quanto individuati mentre abbandonavano rifiuti sulla pubblica via.

I servizi di prevenzione generale hanno permesso di controllare, complessivamente 140 automezzi e identificare 172 persone.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma