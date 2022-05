Controlli in provincia: denunce per droga a Noceto e Sala

Nella giornata di ieri la Compagnia di Salsomaggiore ha effettuato dei servizi coordinati di controllo del territorio nei comuni di Noceto, Felino e Sala Baganza, integrando le pattuglie delle locali Stazioni con le “gazzelle” del Radiomobile e personale in abiti civili dell’Aliquota operativa, al fine di mantenere elevata l’attenzione sulla prevenzione e contrasto delle principali fattispecie criminose. Oltre 80 le persone identificate e poco più di 60 i mezzi controllati che hanno portato a diverse denunce, segnalazioni alla Prefettura e sequestro di stupefacente

NOCETO

Proprio nel corso dei servizi serali, una pattuglia della Stazione di Noceto, nei pressi della Frazione di Costamezzana, notava due giovani in atteggiamento sospetto a bordo di un’autovettura parcheggiata in una zona buia. Si procedeva al controllo per verificare che non si trattasse di malintenzionati e identificavano gli occupanti, cha apparivano sin da subito nervosi ed evasivi sui motivi della loro presenza in quel luogo.

I militari pertanto effettuavano una perquisizione trovando, nella disponibilità di uno dei due ragazzi oltre 5 grammi di hashish e un coltellino a serramanico. Pertanto veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione illecita di stupefacenti e porto ingiustificato di arma. La ragazza in sua compagnia trovata con una piccola quantità di hashish, veniva segnalata alla Prefettura di Parma e, essendo alla guida del mezzo, le veniva ritirata la patente.

Sempre a Noceto, stavolta a Ponte Taro, una pattuglia del Radiomobile è intervenuta presso un bar dove una persona, sotto l’effetto dell’alcool, stava creando problemi. L’uomo, in evidente stato di alterazione, alla vista dei militari, iniziava ad insultarli e minacciarli pesantemente, finchè non si riusciva a bloccarlo e accompagnarlo in caserma dove, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

SALA BAGANZA

Nel comune di Felino, i Carabinieri della Stazione di Sala Baganza, avendo notato dei movimenti sospetti tra due persone a bordo di un’autovettura, procedevano al controllo, trovando, nella disponibilità del conducente, oltre 20 grammi di hashish, verosimilmente destinato alla vendita, ed un coltellino a serramanico con residui della stessa sostanza sulla lama, evidentemente utilizzato per tagliare le dosi. Per lui quindi scattava una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per porto abusivo di arma da taglio. Il secondo giovane invece avendo con se’circa mezzo grammo di hashish appena acquistato e destinato all’uso personale, veniva segnalato alla Prefettura di Parma.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma