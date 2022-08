Controlli in zona stazione: 48 persone controllate, una denuncia

Controlli interforze del fine settimana- 7.8.2022 nel turno dalle 19.00 all’1.00:

– 2 pattuglie Polizia di Stato; 1 operatore polizia scientifica; più una pattuglia della polizia di stato composta dagli specialisti della Polizia Amministrativa, esperti nella conoscenza della materia relativa alle licenze dei licali;

– 2 pattuglie Arma dei Carabinieri;

– 1 pattuglia Guardia di Finanza;

– 2 pattuglie Polizia Locale della Sezione Commercio.

Setacciata la zona di via verdi , piazzale stazione, piazzale parcheggio stazione autobus dietro la stazione, via san Leonardo. Inoltre è stata sottoposta a controllo la cd zona ex Salamini.

Al termine dell’attività sono state identificate e controllate 48 persone, di cui una denunciata ai sensi dell’art 75 del DPR 309/90, per possesso di sostanza stupefacente.

Sono stati sottoposti a controllo e verifica alcuni locali soprattutto della zona ex Salamini. In base al verbale di ispezione effettuato congiuntamente alla Polizia Amministrativa e dalla Polizia Locale, è in corso di verifica la regolarità amministrativa di questi locali. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane