Controlli nel Parco Ducale: arrestato 51enne sorpreso con hashish e contanti

I carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Parma Oltretorrente, nella giornata di ieri, nel parco Ducale, hanno tratto in arresto un 51enne gambiano e denunciato un 27enne della Guinea per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei consueti servizi di controllo le pattuglie, transitando nei viali del parco hanno individuato 3 persone che immediatamente si sono divise nel tentativo di eludere il controllo. I militari dopo un breve inseguimento sono riusciti a bloccarli.

Il 51enne dal controllo in banca dati è risultato gravato da diversi precedenti in materia di stupefacenti. Per tale motivo è stato sottoposto a perquisizione e, nascosto nel cappello di lana è stato trovato un pezzo di hashish, di 40 grammi, avvolto nel cellophane e la somma contante di oltre 300 euro. Invece il 27enne della Guinea ed il 39enne nigeriano, anche loro con diversi precedenti, sono stati perquisiti e trovati in possesso complessivamente di 20 grammi di hashish. Per il primo è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio mentre l’altro è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore. Il 51enne, al termine delle formalità di rito è trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma