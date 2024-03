Controlli nel Parco Ducale: denunciato un 26enne per atti osceni

Continuano i servizi straordinari per il controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Parma finalizzati ad assicurare una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio dei militari dell’Arma.

I Carabinieri della Compagnia di Parma, nell’ambito di servizi a carattere continuativo, nella giornata di sabato 2 marzo hanno presidiato l’interno del Parco Ducale al fine di rendere sempre più fruibile la storica area verde alla cittadinanza tutta.

Una pattuglia dei Carabinieri di Parma Oltretorrente, verso le 17.00 nel corso della vigilanza, transitando all’altezza dell’area dove sono presenti i giochi per bambini, ha notato un ragazzo che stava urinando, alla presenza di adulti e bambini, contro la parete esterna dei bagli pubblici presenti in quell’area.

I militari, dopo averlo redarguito lo invitavano ad entrare all’interno dei bagni, ma il ragazzo indispettito dall’intervento dei Carabinieri proseguiva in quello che stava facendo, assumendo altresì un atteggiamento piuttosto aggressivo nei confronti dei militari.

A questo punto il 26enne veniva condotto negli uffici della Stazione di Parma Oltretorrente per procedere alle operazioni di identificazione, poiché risultava sprovvisto di documenti di identità. Sottoposto a fotosegnalamento è risultato irregolare sul territorio nazionale.

A specifica domanda, il ragazzo consegnava ai militari un involucro in cellophane, contenente 2 grammi di Hashish, che deteneva all’interno di uno zaino.

Al termine delle operazioni il 26enne afgano è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma in stato di libertà perché ritenuto responsabile del reato di atti osceni in luogo pubblico ed immigrazione clandestina. Contestualmente veniva segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di stupefacenti, in relazione ai due grammi di hashish rivenuti e posti sotto sequestro.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma