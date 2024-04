Controlli nel Parco Ducale: denunciato 24enne per spaccio di hashish

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo Hashish, un 24enne gambiano residente in città.

Nell’alveo dei servizi che quotidianamente vengono predisposti per il contrasto all’uso e al consumo di stupefacenti, alcuni giorni fa una pattuglia della Sezione Radiomobile, nel transitare all’interno del Parco Ducale, notava nei pressi dell’entrata del parco lato via dei Farnese un giovane straniero che alla vista dei Carabinieri tentava in modo piuttosto goffo di disfarsi di un involucro, gettandolo a terra.

I militari intuendo che l’involucro in cellophane potesse contenere “qualcosa di particolare” vista il gesto fulmineo con il quale il 24enne tentava di disfarsene, veniva prontamente recuperato e contestualmente fermato il giovane che aveva nel frattempo imboccato via dei Fernese con il chiaro l’intento di fuggire.

Da una rapida verifica i Carabinieri appuravano che l’involucro conteneva stupefacente del tipo hashish, circostanza confermata poi in sede di esame con kit “NARCOTEST”, che dava esito positivo confermando trattarsi di hashish. L’involucro del peso di circa 10 grammi veniva posto sotto sequestro penale. Al termine delle operazioni di rito, per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma