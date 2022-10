Controlli nel weekend: diverse denunce per spaccio e tentativo di furto in esercizi commerciali cittadini

Servizi preventivi in città da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma che, hanno controllato oltre 140 persone e 60 veicoli denunciando cinque persone per reati che riguardano lo spaccio di sostanza stupefacente, furto e uso di atto falso.

I denunciati in materia di stupefacenti sono un tunisino ed un colombiano, rispettivamente di 27 e 23 anni. Il primo è stato fermato per essere identificato all’interno del Parco Naviglio ed a seguito di ispezione sono stati rinvenuti quasi 10 grammi di hashish e del denaro provento dell’attività dii spaccio. Il 23enne, invece è stato fermato all’interno del Parco Ducale e trovato con oltre 15 grammi di hashish.

Per furto, presso esercizi commerciali della città, sono stati denunciati un italiano, proveniente dalla Provincia di Reggio Emilia, ed un cittadino extracomunitario rispettivamente di 31 e 51 anni entrambi con precedenti di polizia. Il 31 enne è stato sorpreso all’uscita di un supermercato con bottiglie di alcolici per un valore di quasi 100 euro mentre il secondo si era impossessato di merce varia. A seguito di perquisizione oltre a quanto rubato sono stati sequestrati arnesi atti allo scasso.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale diverse le sanzioni amministrative per uso del cellulare alla guida, sorpassi in luoghi non consentiti, eccesso di velocità ed una denuncia nei confronti di un 30enne, residente in provincia e gravato da precedenti di polizia che, fermato alla guida dell’autovettura, convinto di farla franca ha mostrato una patente contraffatta e per tale motivo è stato denunciato per uso di atto falso.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma