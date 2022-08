Controlli nel weekend: tre arresti a Parma, un uomo denunciato a Traversetolo per possesso di armi non dichiarate

Operazione di controllo del territorio quella portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Parma, che nel fine settimana hanno svolto un’intensa attività di monitoraggio condotta principalmente sull’area del capoluogo per poi interessare anche le zone comprese nel territorio di competenza. L’attività ha visto in campo un ampio dispositivo di pattuglie sia con i colori d’istituto che in abiti civili della Sezione Operativa. Identificate oltre 350 persone e controllati più di 150 mezzi, sia tramite regolare pattugliamento che su richiesta specifica al 112. Eseguiti diversi arresti, denunce e segnalazioni amministrative.

A Parma sono state eseguite tre ordinanze. La prima del Tribunale di Palermo nei confronti di un 30enne tunisino, domiciliato in città e con diversi precedenti, che deve scontare un residuo pena di quasi 2 anni in quanto riconosciuto definitivamente colpevole di furti in abitazione e rapine commesse in Sicilia dal 2016 al 2017.

Le altre due ordinanze sono state emesse dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia nei confronti di un 56enne ed un 41enne. Ai due, è stata revocata la misura alternativa dell’affidamento in prova in quanto i Carabinieri hanno accertato, nel corso dei controlli, la violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Tutti e tre sono stati condotti al carcere di Parma

A Traversetolo i Carabinieri della Stazione nel consueto controllo per la regolare detenzione di armi e munizioni hanno denunciato un 62enne che ha omesso di denunciare il possesso di munizioni di diverso calibro. Invece i Carabinieri della Sezione Radiomobile, nel corso della sera fino a notte inoltrata, hanno effettuato diversi controlli in Piazza Ghiaia dove, hanno denunciato un 55enne, originario del Marocco, per inosservanza del divieto di allontanamento dal territorio nazionale e segnalato alla Prefettura diversi giovani trovati con oltre 10 grammi di hashish.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma