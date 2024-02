Controlli nella pedemontana: 11 patenti ritirate e 4 segnalati come assuntori di stupefacenti

Nel corso dell’ultimo week-end militari del Nucleo radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno messo in campo un dispositivo a largo raggio sui territori dei comuni di Salsomaggiore, Noceto, Collecchio, Sala Baganza, Fornovo Taro e Felino, finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione stradale e contrastare spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Le pattuglie hanno effettuato posti di controllo sulle principali vie di comunicazione, nei parchi e nelle piazze, anche con l’ausilio di apparati per la rilevazione del tasso alcolico, controllando decine di automobilisti e persone a piedi.

Nel corso dei controlli sono stati denunciati 6 automobilisti sorpresi alla guida con un tasso di alcool nel sangue compreso tra 1,10 e 1,60 g/L superiore a quello consentito, con conseguenze penali e ritiro immediato della patente di guida.

Altre 5 patenti sono state ritirate ad altrettanti automobilisti, sanzionati amministrativamente in quanto il loro tasso alcolemico, seppure oltre il limite consentito, era inferiore a 0,80 g/l., non configurando pertanto l’ipotesi penale.

Quattro ragazzi tra i 20 e i 28 anni sono stati invece segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti, poiché trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish e marijuana, per uso personale. Numerosi i controlli anche ai locali pubblici e presso le stazioni, con la finalità di assicurare la vicinanza dell’Arma ai cittadini, assicurando la sicurezza attraverso una presenza costante.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma