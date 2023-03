Controlli nella pedemontana: 5 patenti ritirate per guida sotto effetto dell’alcool

I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, nel corso dell’ultimo week-end, hanno messo in campo un dispositivo ad ampio raggio, al fine di garantire il controllo del territorio e prevenire le cosiddette stragi del sabato sera, spesso dovute all’abuso di alcool e stupefacenti e alle condotte di guida spericolate e imprudenti.

Tra i comuni interessati, oltre a quello salsese, Sala Baganza, Fornovo Taro, Noceto, Felino, Collecchio, Medesano. Diverse le pattuglie impiegate, sia del Nucleo radiomobile che delle Stazioni con numerosi controlli, soprattutto in orario serale e notturno, che hanno interessato in particolare le principali vie di comunicazione e i luoghi di aggregazione e ritrovo.

Nel corso delle operazioni diversi automobilisti sono stati sottoposti al test con l’etilometro. Per 5 di loro, risultati con tasso alcolemico molto alto, i militari hanno proceduto al ritiro della patente e alla denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di guida sotto l’effetto dell’alcool. Altri 4, trovati con una minore percentuale di alcool, comunque sopra quella consentita, sono stati sanzionati amministrativamente e, oltre al pagamento della multa, si sono visti ritirare la patente.

Non sono mancati i controlli in materia di stupefacenti. Diverse le perquisizioni effettuate, che hanno consentito di segnalare alla Prefettura come consumatori 8 giovani, tra i 19 e i 22 anni, trovati con piccoli quantitativi di stupefacenti, una 20ina di grammi in totale, soprattutto hashish e marijuana, che i militari hanno sequestrato.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma