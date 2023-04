Controlli nella pedemontana: arrestato un 38enne che deve scontare due anni di carcere

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale attuando posti di controllo lungo le arterie principali e secondarie del territorio. Sono state controllate circa 120 persone e 90 mezzi con un arresto, due denunce, diverse segnalazioni alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti e contravvenzioni al codice della strada

Sabato sera a Collecchio poco dopo la mezzanotte, la pattuglia della Sezione Radiomobile, ha fermato il conducente di un’autovettura in transito nel centro abitato che sottoposto ad accertamento, con l’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito.

Sempre sabato, ma stavolta a Medesano la pattuglia, ha controllato la conducente di un veicolo in transito risultata anche lei positiva all’assunzione di alcol.

Entrambi, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica e le patenti di guida ritirate.

Oltre alle denunce sono state elevate quasi 20 contravvenzioni per inosservanza alle norme del codice della strada per: uso del telefono alla guida, sorpasso in luogo non consentito e mancato uso della cintura di sicurezza

Domenica i Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore, nel corso di un controllo nel parco cittadino hanno proceduto alla segnalazione amministrativa di alcuni giovani trovati in possesso di hashish.

Oltre ai controlli alla circolazione stradale i militari della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno arrestato un 38enne tunisino che deve scontare la pena di quasi due anni per evasione dagli arresti domiciliari associandolo al carcere di Parma.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma