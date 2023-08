Controlli nella pedemontana: segnalati diversi assuntori di droga e ritirate 5 patenti per guida in stato di ebbrezza

I militari della Compagnia salsese stanno continuando i controlli del territorio per contrastare le varie tipologie delittuose, in particolare la diffusione di stupefacenti, che spesso ha come conseguenza anche liti e aggressioni dovute all’alterazione causata dalle sostanze stesse, come pure la guida in stato di ebrezza che, spesso causa incidenti anche gravi.

Le pattuglie delle Stazioni e del Nucleo Radiomobile, hanno effettuato interventi sia di natura preventiva che repressiva. Una pattuglia del Radiomobile, nella città Termale, la notte scorsa, ha controllato un gruppo di giovani, uno dei quali, trovato in possesso di circa 1 grammo di hashish, è stato segnalato alla Prefettura. Stessa sorte per un 20enne, controllato presso un parco cittadino dai militari della Stazione di via D’Acquisto, a cui sono stati sequestrati circa 3 grammi della stessa sostanza. I controlli sono stati estesi anche negli altri comuni della Compagnia, in particolare tre persone sono state segnalate come assuntori di stupefacenti dai Carabinieri di Sala Baganza, due da quelli di Noceto e quattro a Fornovo Taro, portando al sequestro di circa 15 grammi di stupefacenti tra hashish e marijuana.

Non sono mancati i controlli e le sanzioni in tema di sicurezza stradale. Cinque automobilisti, risultati alla guida con tasso alcolico elevato, anche di 2,4 g/l, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente e fermo del veicolo. Due automobilisti invece sono stati sanzionati per guida senza patente e senza copertura assicurativa, con conseguente fermo del veicolo.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma