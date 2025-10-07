Controlli nelle “zone rosse”: la Polizia Locale di Parma arresta un ricercato a San Leonardo



Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Parma ha intensificato i controlli nelle cosiddette “zone rosse”, come previsto dalla recente ordinanza del Prefetto. L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza urbana e prevenire episodi di illegalità.

Durante le verifiche, alcune persone sono state allontanate dalle aree interessate in applicazione delle disposizioni vigenti. In particolare, nel quartiere San Leonardo, gli agenti hanno identificato un uomo di circa quarant’anni risultato ricercato per un ordine di carcerazione. L’individuo è stato immediatamente fermato e accompagnato al carcere di via Burla.

Le operazioni di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con una presenza costante della Polizia Locale sul territorio per tutelare la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.