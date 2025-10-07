Ultime notizie

Controlli nelle “zone rosse”: la Polizia Locale di Parma arresta un ricercato a San Leonardo

Intensificate le verifiche disposte dalla Prefettura per garantire maggiore sicurezza e contrastare situazioni di illegalità. L’uomo, fermato dagli agenti, è stato condotto al carcere di via Burla

di Tatiana Cogo


Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Parma ha intensificato i controlli nelle cosiddette “zone rosse”, come previsto dalla recente ordinanza del Prefetto. L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza urbana e prevenire episodi di illegalità.

Durante le verifiche, alcune persone sono state allontanate dalle aree interessate in applicazione delle disposizioni vigenti. In particolare, nel quartiere San Leonardo, gli agenti hanno identificato un uomo di circa quarant’anni risultato ricercato per un ordine di carcerazione. L’individuo è stato immediatamente fermato e accompagnato al carcere di via Burla.

Le operazioni di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con una presenza costante della Polizia Locale sul territorio per tutelare la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.

Leggi anche:

Furto all’Esselunga ad aprile: rintracciati due sospetti grazie alle immagini di videosorveglianza

Comune di Parma e Guardia di Finanza siglano protocollo per rafforzare il contrasto alle irregolarità fiscali

“Tutto molto bello”, a Mercanteinfiera Fabio Pizzul e Fabio Capello ricordano Bruno Pizzul

Polizia di Stato: weekend di controlli a Parma, allontanati tre stranieri molesti

Giulia Ghiretti, atleta paralimpica delle Fiamme Oro, ricevuta dal questore

Processo Petrolini: “C’è serialità” il Racis entra in azione per chiarire le dinamiche del duplice omicidio

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

 

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it