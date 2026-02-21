Controlli per il Commercio: doppio intervento della Polizia Locale

Nell’ambito di recenti controlli sul territorio, la Polizia Locale di Parma ha sequestrato alimenti venduti abusivamente in viale Piacenza e ha sospeso un’attività di ristorazione in zona San Leonardo per gravi carenze igienico-sanitarie.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, la Polizia Locale ha individuato nella zona di viale Piacenza una donna che vendeva in area pubblica generi alimentari senza licenza commerciale; i prodotti erano confezionati in sacchetti senza etichettatura e tracciabilità, requisiti fondamentali per garantire la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore. A seguito degli accertamenti effettuati, gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e la venditrice è stata sanzionata.

La Polizia Locale ha effettuato un controllo presso un esercizio di ristorazione in zona San Leonardo, nell’ambito di un servizio congiunto svolto in sinergia con il personale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Parma. Durante l’attività ispettiva sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie che rappresentavano un potenziale rischio per la salute pubblica. A seguito delle verifiche effettuate dai tecnici dell’AUSL, è stato pertanto disposto l’immediato provvedimento di sospensione dell’attività, come previsto dalla normativa vigente.