Controlli per il rispetto delle normative anti-Covid: chiuso per 5 giorni un bar-tabacchi di via Martinella

Prosegue l’impegno interforze per il controllo del territorio mirato al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Sulla base di una precisa Ordinanza del Questore di Parma, dott. Macera, continuano i pattugliamenti ed i controlli finalizzati ad evitare gli assembramenti ed a vigilare sul generalizzato rispetto della normativa vigente.

In questi primi giorni dell’anno il dispiego di uomini e pattuglie nella città di Parma è stato ingente. Impiegate, oltre alle regolari pattuglie in controllo del territorio della Squadra volanti anche pattuglie formate ad hoc sempre della Polizia di Stato e pattuglie del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, che hanno portato sul nostro territorio una moltitudine di contingenti, oltre 15 pattuglie, per controlli straordinari, sempre coordinate da un sottufficiale della Polizia di Stato e coadiuvate da equipaggi della Polizia Municipale di Parma.

Nell’ambito di questi servizi, nei quali si contano a centinaia le persone controllate, si inserisce la contestazione elevata nella giornata di ieri nei confronti di un locale di via Martinella.

Qui, come accertato dalla pattuglia e segnalato da più fonti, si erano creati assembramenti in un bar-tabacchi, con la presenza di più di dieci persone totalmente incuranti delle limitazioni di cui alla vigente normativa.

Gli stessi infatti venivano notati all’interno del locale in condizioni di assembramento consumare in loco cibo venduto non per asporto dal bar.

Gli operanti pertanto, giunti in loco e accertata la violazione, hanno la chiusura del locale per cinque giorni e sanzionato la titolare dello stesso con la sanzione pari ad euro 400 prevista da vigente normativa.

Le pattuglie continueranno nell’opera di controllo nelle prossime giornate al fine di controllare la fino ad oggi sostanziale e generalizzata osservanza delle vigenti disposizioni emergenziali per il contenimento dell’epidemia.

Questura di Parma