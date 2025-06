Controlli pomeridiani di polizia sull’assunzione di sostanze stupefacenti o alcool

Con l’obiettivo di prevenire condotte pericolose alla guida e gli incidenti stradali, la Polizia di Stato di Parma, attraverso l’attività operativa della locale Sezione di Polizia Stradale, ha svolto nei giorni scorsi, in orario pomeridiano, nell’area di Servizio San Martino in autostrada A\1 un servizio straordinario di controlli.

L’attività, finalizzata al contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, è stata eseguita avvalendosi di uno specifico laboratorio mobile in grado di effettuare analisi qualitative di I e II livello sulle eventuali sostanze stupefacenti assunte dai conducenti attraverso il prelievo di campioni salivari.

Nel corso del servizio, che ha visto impegnate cinque pattuglie oltre agli operatori del laboratorio mobile, sono state effettuate verifiche anche ai conducenti dei veicoli “pesanti”: complessivamente sono state sottoposte a controllo trenta persone per accertare l’eventuale assunzione di sostanze.

A seguito degli accertamenti complessivamente effettuati, un conducente è stato sorpreso alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Per il conducente è scattato quindi l’immediato ritiro della patente di guida per la successiva sospensione e denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per l’ipotesi di reato prevista dall’art. 187 del codice della strada.

L’attività operativa svolta su strada è stata preceduta da un’iniziativa di prossimità svoltasi in centro a Parma durante la quale personale formato in materia di comunicazione della Polizia Stradale ha sensibilizzato l’utenza sui comportamenti responsabili e prudenti da adottare sulla strada, calamitando l’interesse della cittadinanza intervenuta.