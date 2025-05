Controlli rafforzati sui monopattini: sei sanzioni per guida senza casco

A seguito delle recenti modifiche al Codice della Strada, la Polizia di Stato di Parma ha intensificato i controlli sull’utilizzo dei monopattini elettrici, sanzionando sei conducenti per violazioni delle nuove norme.

Il 7 maggio, gli agenti della Questura, in collaborazione con le pattuglie della Polizia Stradale, hanno effettuato verifiche in diverse aree della città, con particolare attenzione all’obbligo di indossare il casco.

I controlli si sono concentrati soprattutto in via Monte Altissimo e via Trento. In queste zone, le pattuglie hanno fermato diversi conducenti, riscontrando sei infrazioni legate alla mancata osservanza dell’obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle norme tecniche previste dalla legge 160 del 2019. Per ciascuna violazione è stata applicata una sanzione amministrativa che va da 50 a 250 euro.

La Polizia di Stato ha annunciato che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale per tutti gli utenti.