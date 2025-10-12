Controlli serrati della Polizia: denunce e sequestri in via Trento e in centro città

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Parma, impegnata nel prevenire e contrastare i reati predatori e nel garantire la sicurezza urbana, in particolare nelle zone più sensibili della città.

Nella giornata di ieri, gli agenti delle Volanti della Questura hanno effettuato numerosi interventi, in gran parte concentrati nella zona di via Trento, dove diversi soggetti sono stati trovati in possesso di oggetti atti ad offendere e conseguentemente denunciati.

Il primo episodio ha riguardato un cittadino marocchino del 1990, sorpreso dagli agenti mentre si aggirava con atteggiamento molesto, probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti. Fermato per un controllo, l’uomo ha estratto spontaneamente un cacciavite dal proprio zaino senza riuscire a giustificarne il possesso. È stato accompagnato in Questura e denunciato ai sensi dell’articolo 4 della legge 110/75 per porto di oggetti atti ad offendere, oltre a ricevere un ordine di allontanamento dalle cosiddette “zone rosse”.

Poche ore dopo, intorno alle 15.40, sempre in via Trento, gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fermato un cittadino nigeriano di 27 anni che ha mostrato subito un atteggiamento aggressivo e insofferente. Già noto per reati legati agli stupefacenti, il giovane è stato denunciato per inottemperanza a un’ordinanza prefettizia che disponeva il suo allontanamento dalle aree sensibili, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Nel corso della notte, alle 1:36, un cittadino moldavo del 1973 è stato fermato in possesso di un coltellino tipo svizzero. Anche lui è stato accompagnato in Questura e denunciato per possesso ingiustificato di armi improprie, oltre a ricevere una sanzione per ubriachezza molesta.

Poco dopo, in via Garibaldi, gli agenti hanno identificato un giovane tunisino del 2006 trovato anch’egli con un coltello tipo svizzero. Denunciato in stato di libertà per lo stesso reato.

Nel tardo pomeriggio, alle 19:43, una pattuglia è intervenuta al centro commerciale Parma Retail, dove la sicurezza interna del punto vendita Oviesse aveva fermato un uomo dopo un tentativo di furto. Il soggetto, un cittadino marocchino di 47 anni, aveva cercato di portare via due felpe e un paio di scarpe dopo aver danneggiato i dispositivi antitaccheggio. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato un taglierino da unghie modificato, utilizzato per rimuovere le placche di sicurezza. L’uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere.

Tutti i soggetti coinvolti sono stati identificati, accompagnati in Questura e denunciati all’autorità giudiziaria competente.

L’attività rientra nei servizi di prevenzione disposti dal Questore di Parma, che continueranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire una presenza costante e capillare delle forze dell’ordine sul territorio.